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رقم الخبر: 190198 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: عربيات  
عمليات بغداد: 29 قتيلا وجريحا حصيلة تفجير المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد

عمليات بغداد: 29 قتيلا وجريحا حصيلة تفجير المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، ان حصيلة تفجير مدخل بغداد الجنوبي مساء الاربعاء انتهت عند 29 قتيلا وجريحا.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان ان 'حصيلة تفجير سيطرة مدخل بغداد الجنوبي بصهريج مفخخ، انتهت عند 10 قتلي و19 جريحا'.

واضاف معن انه 'تم نقل جميع الجرحى الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي'.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة تفجير مدخل العاصمة بغداد الجنوبي الى ستة قتلى و19 جريحا.

وكان مصدر في الشرطة أفاد، أمس الأربعاء (29 آذار 2017)، بأن ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب 12 آخرون بانفجار صهريج مفخخ استهدف سيطرة 75 الواقعة في مدخل بغداد الجنوبي.

وكانت مصادر خبرية افادت ان 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 60 آخرون اثر انفجار شاحنة مفخخة في نقطة تفتيش عند المدخل الجنوبي للعاصمة العراقية بغداد مساء أمس الأربعاء.

ونقلت عن مصادر في الشرطة العراقية ' إن مهاجما فجر الشاحنة وسط مركبات تنتظر التفتيش عند النقطة الأمنية مما أدى إلى اشتعال النيران في بعضها'.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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