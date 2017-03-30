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رقم الخبر: 190197 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 14:23 الاقسام: محليات  
رضائي مخاطباً "داعش": لو قمتم بأي اجراء ضد ايران سنعاقبكم بشدة

رضائي مخاطباً "داعش": لو قمتم بأي اجراء ضد ايران سنعاقبكم بشدة

ردا على الرسالة التي بثها تنظيم "داعش" الارهابي مؤخرا ضد ايران عبر الفيديو قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ان داعش سيعاقب بشدة في حال تنفيذ ادنى تهديد ضد ايران.

وقال رضائي في تغريدة له في صفحته على الانستغرام مخاطبا داعش: في البداية انكم في حالة هروب في كل مكان.. لو قمتم بأي اجراء ضد ايران او مصالحنا في خارج البلاد سنطاردكم في اي مكان بالعالم وسنعاقبكم بشدة.

واضاف: في هذه الحالة فان البلاء الذي ستصيبون به سيكون اكبر بكثير من هزيمتكم في الموصل وحلب والذي بسبب التواجد الشعبي وهروبكم لم تتعرضوا الى اشد العقوبات.

 

 
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