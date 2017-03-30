اعلنت مؤسسة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية بان البلاد حافظت على الميزان التجاري الايجابي للعام الثاني علي التوالي.

واوردت الجمارك في بيان لها الاربعاء بأن قيمة صادرات البلاد بلغت خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس الجاري) 43 مليارا و 930 مليون دولار فيما بلغت الواردات 43 مليارا و 684 مليون دولار اي تحقيق ميزان تجاري ايجابي قدره 246 مليون دولار.

وفي العام الايراني قبل الماضي حققت البلاد ميزانا تجاريا ايجابيا للمرة الاولى بعد 37 عاما والذي بلغ 924 مليون دولار.