  • الخميس ٢ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190195 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 14:01 الاقسام: رياضة  
وزير الرياضة: تقدمنا بطلب استضافة بطولة كاس العالم لكرة الصالة للعام 2020

وزير الرياضة: تقدمنا بطلب استضافة بطولة كاس العالم لكرة الصالة للعام 2020

اعلن وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقدمت بطلب لاتحاد كرة القدم العالمي لإستضافة بطولة كاس العالم لكرة الصالة للعام 2020 ، معربا عن امله بان يتحقق هذا الأمر المهم للرياضة الايرانية.

وفي تصريح ادلى به سلطاني فر للصحفيين مساء الاربعاء في مدينة يزد (وسط ايران) على هامش المراسم الختامية لبطولة كاس اندية العالم للكرة الشاطئية والتي فاز بها نادي 'مقاومة كلسابوس يزد'، انه وفيما يتعلق باستضافة بطولة كاس العالم لكرة الصالة للعام 2020 هنالك 3 او 4 دول اخرى تقدمت ايضا بطلبات بهذا الصدد الا اننا اكملنا الوثائق المتعلقة بنا وقبلنا التعهدات وبالتالي فان الراي النهائي متعلق بـ 'الفيفا' حول ذلك.

وهنأ وزير الرياضة والشباب الايراني بفوز نادي 'مقاومة كلسابوش يزد' ببطولة النسخة الاولي لكاس اندية العالم للكرة الشاطئية وقال، ان تحقيق هذه البطولة من شأنه ترويج هذه اللعبة الرياضية الجذابة بين الشباب في يزد وسائر مناطق البلاد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0695 sec