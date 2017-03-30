اعلن وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقدمت بطلب لاتحاد كرة القدم العالمي لإستضافة بطولة كاس العالم لكرة الصالة للعام 2020 ، معربا عن امله بان يتحقق هذا الأمر المهم للرياضة الايرانية.

وفي تصريح ادلى به سلطاني فر للصحفيين مساء الاربعاء في مدينة يزد (وسط ايران) على هامش المراسم الختامية لبطولة كاس اندية العالم للكرة الشاطئية والتي فاز بها نادي 'مقاومة كلسابوس يزد'، انه وفيما يتعلق باستضافة بطولة كاس العالم لكرة الصالة للعام 2020 هنالك 3 او 4 دول اخرى تقدمت ايضا بطلبات بهذا الصدد الا اننا اكملنا الوثائق المتعلقة بنا وقبلنا التعهدات وبالتالي فان الراي النهائي متعلق بـ 'الفيفا' حول ذلك.

وهنأ وزير الرياضة والشباب الايراني بفوز نادي 'مقاومة كلسابوش يزد' ببطولة النسخة الاولي لكاس اندية العالم للكرة الشاطئية وقال، ان تحقيق هذه البطولة من شأنه ترويج هذه اللعبة الرياضية الجذابة بين الشباب في يزد وسائر مناطق البلاد.