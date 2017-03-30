اعلن رئيس الجمهورية "حسن روحاني" ان مشروع انشاء خط سكك حديد قزوين - رشت /شمال ايران/ قد وصل الى مراحله النهائية وسيتم افتتاحه خلال العام الجاري، مؤكدا بأن المشاریع الموفرة لفرص العمل تأتي في الأولویة بالنسبة للحكومة.

واشار الرئيس روحاني لدى وصوله صباح اليوم الخميس الى مدينة رشت الى اهداف زيارته لمحافظة كيلان / شمال ايران/ ، موضحا ان الهدف من هذه الزيارة هو لقاء اهالي المحافظة ومتابعة المشاريع التي تم الاعلان عنها في الزيارة السابقة للمحافظة.

وقال روحاني: سيتم اليوم تدشين 17 مشروعا انمائيا، مضيفا: ساقوم شخصيا بافتتاح خمسة مشاريع تبلغ كلفتها 2500 مليار تومان توفر فرص عمل لـ 3600 شخص.

واشار رئيس الجمهورية الى ان العام الجاري هو عام الانتاج وفرص العمل، مضيفا: سيتم اليوم تدشين رصيفين في ميناء كاسبين بالمنطقة الحرة في انزلي ، حيث ستتمكن سفن بحمولة 12 الف طن من الرسو في هذين الرصيفين مما يساهم في الازدهار الاقتصادي في محافظة كيلان.

ولفت الى متابعة مشروعين مهمين على الصعيد الوطني في محافظة كيلان، وقال: خلال العام الجاري سيتم تدشين خط سكك حديد قزوين – رشت الذي يجري انجاز مراحله النهائية.

واوضح رئيس الجمهورية انه مع اتمام خط سكك حديد رشت – آستارا سيتم ربط ميناء بندر عباس /جنوب ايران/ مع موسكو وبالتالي نقل البضائع من شبه القارة الهندية الى اوروبا عبر ايران.

واشار روحاني الى ان مشروع خط سكك حديد رشت – آستارا هو مشروع مشترك مع جمهورية اذربايجان ، مضيفا : سيتم البدء بهذا المشروع قريبا، وهو من المشاریع المهمة التي تم البحث بشأنها مع المسؤولین الروس خلال الزیارة الاخیرة الى موسكو.

وستشهد محافظة كيلان تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية.



