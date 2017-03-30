احرز نادي 'مقاومة كلسابوش يزد' الايراني لقب اول دورة لبطولة اندية العالم بالكرة الشاطئية والتي جرت منافساتها في مدينة يزد /وسط ايران/ واختتمت مساء الاربعاء.

وفاز 'كلسابوش' في مباراته الثالثة والاخيرة في الدورة على 'سبورتينغ لشبونة' بنتيجة 7-0 مساء الاربعاء، وكان قد فاز ايضا يوم الاثنين على 'ليفانتة' 9-1 وعلى 'لوكوموتيف موسكو' 5-4 يوم الثلاثاء.

وشاركت في هذه الدورة 4 اندية هي 'مقاومة كلسابوش يزد' الايراني وثلاثة اندية اوروبية هي 'ليفانته' الاسباني و'سبورتينغ لشبونه' البرتغالي و'لوكوموتيف موسكو' الروسي.

وحل 'مقاومة كلسابوش يزد' بالمركز الاول برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات ، وجاء 'لوكوموتيف موسكو' بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط ، ثم 'سبورتينغ لشبونه' البرتغالي بالمركز الثالث برصيد نقطتين.