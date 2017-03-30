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رقم الخبر: 190192 تاريخ النشر: آذار 30, 2017 الوقت: 13:13 الاقسام: رياضة  
'كلسابوش' الايراني يحرز بطولة اندية العالم بالكرة الشاطئية

'كلسابوش' الايراني يحرز بطولة اندية العالم بالكرة الشاطئية

احرز نادي 'مقاومة كلسابوش يزد' الايراني لقب اول دورة لبطولة اندية العالم بالكرة الشاطئية والتي جرت منافساتها في مدينة يزد /وسط ايران/ واختتمت مساء الاربعاء.

وفاز 'كلسابوش' في مباراته الثالثة والاخيرة في الدورة على 'سبورتينغ لشبونة' بنتيجة 7-0 مساء الاربعاء، وكان قد فاز ايضا يوم الاثنين على 'ليفانتة' 9-1 وعلى 'لوكوموتيف موسكو' 5-4 يوم الثلاثاء.

وشاركت في هذه الدورة 4 اندية هي 'مقاومة كلسابوش يزد' الايراني وثلاثة اندية اوروبية هي 'ليفانته' الاسباني و'سبورتينغ لشبونه' البرتغالي و'لوكوموتيف موسكو' الروسي.

وحل 'مقاومة كلسابوش يزد' بالمركز الاول برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات ، وجاء 'لوكوموتيف موسكو' بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط ، ثم 'سبورتينغ لشبونه' البرتغالي بالمركز الثالث برصيد نقطتين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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