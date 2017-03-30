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رقم الخبر: 190191 تاريخ النشر: آذار 29, 2017 الوقت: 13:35 الاقسام: الوسائط المتعددة  
زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لروسيا

زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لروسيا

زار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني روسيا علي راس وفد سیاسی واقتصادی رفیع المستوي ضم عددا من الوزراء ومساعدیه.

زار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني روسيا علي راس وفد سیاسی واقتصادی رفیع المستوي ضم عددا من الوزراء ومساعدیه.
وفی اولى فقرات زیارته التقى الرئیس روحاني رئیس الوزراء الروسی دیمیتری میدفیدیف، للبحث فی التعاون الثنائی والقضایا الاقلیمیة والدولیة.
والقي الرئیس روحانی الثلاثاء كلمة فی جامعة موسكو الحكومیة التی منحته درجة الدكتوراه الفخریة لجهوده الحثیثة لتعزیز العلاقات العلمیة والاكادیمیة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وروسیا.
والتقى الرئیس روحانی الثلاثاء نظیره الروسی فلادیمیر بوتین وهو اللقاء التاسع بینهما خلال الاعوام الاخیرة.
وخلال اللقاء تباحث الجانبان حول السبل الكفیلة بتطویر العلاقات الثنائیة وكذلك بشان القضایا الاقلیمیة والدولیة.
وعلي هامش المباحثات وقع الجانبان بحضور الرئیسین 14 وثیقة للتعاون بین البلدین فی مختلف الحقول والمجالات.
كما عقد الرئیسان روحانی وبوتین مؤتمرا صحفیا استعرضا فیهما المواقف تجاه مختلف القضایا.
وفی ختام الزیارة صدر بیان مشترك عن الجانبین تم فیه استعراض مجمل فقرات الزیارة والمواقف المشتركة حیال مختلف القضایا والامور.

زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
زيارة الرئيس روحاني لروسيازيارة الرئيس روحاني لروسيا
 
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