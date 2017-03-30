اعلن مسؤول مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي (ISC) الدكتور "محمد جواد دهقاني" ان الجامعات الايرانية "شيراز" و"اصفهان" و"فردوسي مشهد" و"زنجان" و"يزد" و"آزاد اسلامي"، تمكنت من الحصول على مكان بين افضل جامعات آسيا لعام 2017، وذلك وفقا لتصنيفات التايمز.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الدكتور محمد جواد دهقاني اعلن انه في الدورة الخمسين لتصنيف الجامعات الآسيوية حسب تصنيف تايمز في عام 2017، تمكنت جامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية التالية " شريف الصناعية" و"علم وصناعة ايران" و" اصفهان الصناعية" و" امير كبيرالصناعية" و"طهران للعلوم الطبية" و"شيراز" و"خواجة نصير الصناعية" و"طهران" و" اصفهان" و" الشهيد بهشتي" و "يزد" و" فردوسي مشهد" و"آزاد اسلامي" و"زنجان" من الحصول على مكان بين افضل جامعات آسيا عام 2017.

واضاف، ان هناك 13 معيارا لتصنيف الجامعات في آسيا والعالم وهي، متوسط عدد الاستشهاد بالمقالات المنشورة من قبل الجامعة، الشهرة البحثية للجامعة، عدد المقالات المنشورة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفائدتها البحثية، الشهرة التعليمية للجامعة، نسبة شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة الى عدد اعضاء الهيئة التدريسية، نسبة عدد الطلاب الى عدد اعضاء الهيئة التدريسية، نسبة شهادات الدكتوراه الممنوحة بالجامعة الى شهادات الليسانس، دخل الجامعة بالنسبة لعدد اعضاء الهيئة التدريسية، نسبة عدد اعضاء الهيئة التدريسية الاجانب الى غير الاجانب، نسبة عدد الطلاب الاجانب الى غير الاجانب، الحصة من المقالات المنشورة بشكل مشترك مع كتاب متعاونيين دوليين، دخل اعضاء الهيئة التدريسية من الابحاث الصناعية.



