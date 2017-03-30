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رقم الخبر: 190188 تاريخ النشر: آذار 29, 2017 الوقت: 13:17 الاقسام: منوعات  
اللصوص يسرقون قطعة نقدية فئة مليون يورو من متحف بألمانيا

اللصوص يسرقون قطعة نقدية فئة مليون يورو من متحف بألمانيا

سرق لصوص معروضة فريدة من نوعها من متحف "بوده" في برلين، وهي قطعة نقدية من فئة 1 مليون يورو يبلغ وزنها 100 كيلوغرام.

سرق لصوص معروضة فريدة من نوعها من متحف "بوده" في برلين، وهي قطعة نقدية من فئة 1 مليون يورو يبلغ وزنها 100 كيلوغرام.
وأبلغت إدارة الشرطة في العاصمة الألمانية أن "اللصوص تسللوا إلى المتحف، ليلة الاثنين 27 مارس/آذار، بواسطة سلم عادي."
ويقول الخبراء إن سعر القطعة النقدية الثمينة عال جدا، ويبلغ تقريبا 4 ملايين يورو، وقد سكت هذه القطعة الذهبية في كندا عام 2007 على شرف الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويبلغ قطرها نحو 53 سنتيمترا، وسمكها 3 سنتيمترات.
ولم تتمكن الأجهزة المختصة من تحديد كيف تمكن اللصوص من تخطي منظومات الحراسة في المتحف، وما إذا كانت هناك وسائل حماية إضافية للمعروضة الثمينة.

 

 
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