سرق لصوص معروضة فريدة من نوعها من متحف "بوده" في برلين، وهي قطعة نقدية من فئة 1 مليون يورو يبلغ وزنها 100 كيلوغرام.

وأبلغت إدارة الشرطة في العاصمة الألمانية أن "اللصوص تسللوا إلى المتحف، ليلة الاثنين 27 مارس/آذار، بواسطة سلم عادي."

ويقول الخبراء إن سعر القطعة النقدية الثمينة عال جدا، ويبلغ تقريبا 4 ملايين يورو، وقد سكت هذه القطعة الذهبية في كندا عام 2007 على شرف الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويبلغ قطرها نحو 53 سنتيمترا، وسمكها 3 سنتيمترات.

ولم تتمكن الأجهزة المختصة من تحديد كيف تمكن اللصوص من تخطي منظومات الحراسة في المتحف، وما إذا كانت هناك وسائل حماية إضافية للمعروضة الثمينة.



