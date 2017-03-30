صحيح أن الأطعمة المصنّفة "صحّية" هي تلك التي تكون مليئة بالخصائص الجيّدة والعناصر الغذائية الضرورية للجسم، لكن عندما تخرج أحجام الحصص عن السيطرة، وتتمّ إضافة مكوّنات عديدة إليها، يمكن للطبق المُفيد أن يتحول إلى مُضر.

فقد كشف الطبيب الأميركي العالمي، د. أوز، مجموعة أطعمة صحّية تدمر الحمية الغذائية، ومنها "الكينوا" الذي يحتوي 212 وحدة حرارية، ويكون تأثيره في مستويات السكر في الدم منخفضاً، غير أنّ المشكلة تقع عندما يحتوي كمية كبيرة من الجبنة، والصلصة، ومكوّنات أخرى، ليبلغ مجموع وحداته الحرارية 700 وحدة حرارية.

بالاضافة الى زبدة الفول السوداني حيث يسهّل غمس الفاكهة مرات عديدة في وعاء زبدة المكسرات، ما يرفع السعرات الحرارية سريعاً.

كما أن المانغا تحتوي كمية السكر ذاتها الموجودة في 34 حبّة من السكاكر اللزجة!

في حين أن ماركات عديدة لألواح "الغرانولا" تصنف منتجاتها بالصحّية والمغذّية، لكن أنواعاً عديدة قد لا تكون صحّية فعلاً كما تدّعي. يمكن للوح "الغرانولا" أن يحتوي جرعة سكر مشابهة لتلك الموجودة في لوح السكاكر، جنباً إلى مواد حافظة كثيرة.

واللبن المثلّج، فبعض الانواع قد يحتوي نسبة هائلة جداً من السكر.



