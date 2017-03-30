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رقم الخبر: 190186 تاريخ النشر: آذار 29, 2017 الوقت: 13:15 الاقسام: دوليات  
بريطانيا تُطلق إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تُطلق إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

بعد ما يقرب من تسعة أشهر على الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا لتحديد مستقبلها بالبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي اقترع خلاله غالبية الشعب لصالح الانسحاب من الاتحاد، وقّعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء أمس، الرسالة حول إطلاق الإجراءات لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، والتي من المقرر توجيهها إلى بروكسل.

بعد ما يقرب من تسعة أشهر على الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا لتحديد مستقبلها بالبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي اقترع خلاله غالبية الشعب لصالح الانسحاب من الاتحاد، وقّعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء أمس، الرسالة حول إطلاق الإجراءات لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، والتي من المقرر توجيهها إلى بروكسل.
وقد نشر المكتب الصحفي للحكومة البريطانية صورة تظهر فيها ماي، وهي توقع الرسالة، التي من المقرر أن يسلمها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي، تيم باروو صباح اليوم الأربعاء إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.
ومن خلال هذه الرسالة تبلغ بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً عن بدء الإجراءات تحت المادة الـ 50 من اتفاقية لشبونة حول خروج البلاد من الاتحاد.
يذكر، أن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي اتخذ بنتيجة استفتاء عام جرى في بريطانيا في 23 حزيران/يونيو عام 2016.

 

 
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