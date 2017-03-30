أحبط مجاهدو المقاومة والجيش السوري محاولة تسلل لإرهابيي "جبهة النصرة" في فليطة بالقلمون الغربي.

واستهدف مجاهدو المقاومة والجيش السوري الإرهابيين من مسافات بعيدة قبل وصولهم الى إحدى النقاط العسكرية في فليطة، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم مسؤول ميداني.

هذا، ولا صحة لما روجته تنسيقيات المسلحين من إنجازات وهمية في تلك المنطقة.



