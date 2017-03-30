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|رقم الخبر: 190185
|تاريخ النشر: آذار 29, 2017
|الوقت: 13:12
|الاقسام: عربيات
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مجاهدو المقاومة والجيش السوري يحبطون محاولة تسلل لارهابيي النصرة نحو فليطة في القلمون الغربي
أحبط مجاهدو المقاومة والجيش السوري محاولة تسلل لإرهابيي "جبهة النصرة" في فليطة بالقلمون الغربي.
أحبط مجاهدو المقاومة والجيش السوري محاولة تسلل لإرهابيي "جبهة النصرة" في فليطة بالقلمون الغربي.
واستهدف مجاهدو المقاومة والجيش السوري الإرهابيين من مسافات بعيدة قبل وصولهم الى إحدى النقاط العسكرية في فليطة، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم مسؤول ميداني.
هذا، ولا صحة لما روجته تنسيقيات المسلحين من إنجازات وهمية في تلك المنطقة.
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