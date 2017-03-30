وصف قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري عمليات "كربلاء 5" (خلال حرب السنوات الثماني التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات) بأنها جعلت العدو يدرك قوة ايران الحقيقية.

وقال اللواء جعفري، في كلمة القاها مساء الثلاثاء امام حشد من المشاركين في "قوافل النور" (زوار المناطق الحربية السابقة في محافظة خوزستان بجنوب غرب ايران)، ان دماء اطهر الشبان الايرانيين التي سالت في منطقة شلمجة / جنوب غرب ايران/ ادت الى اكتساب هذه المنطقة ميزة خاصة مقارنة بالمناطق الاخرى.

واوضح، ان هذه العمليات كانت ضرورية من اجل ان يدرك العالم قوة ايران الحقيقية والتي اثمرت عن اصدار قرار مجلس الامن 598 لصالح ايران.

ونوه الى اطلاق قائد الثورة تسمية ليالي قدر الثورة على ليالي العمليات المذكورة، مؤكدا على ضرورة ابقاء ذكراها حية على الدوام محذرا من تناسيها لما لها من اهمية كبرى في مسار الحرب.



