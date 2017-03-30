أجرى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رضا صالحي أميري، الثلاثاء، مباحثات مع محمد العربي ولد خليفة رئيس 'المجلس الشعبي الوطني' (الغرفة الأولي في البرلمان الجزائري)، حول مجالات التعاون الثاني والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير صالحي أميري، في تصريح عقب هذا اللقاء، إنه تطرق مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري إلي ثلاثة محاور تتعلق بالعلاقات الثنائية، والوضع في المنطقة ومسألة مواجهة الارهاب والتطرف في المنطقة'، مؤكدا أن 'المباحثات كانت ذات نتائج طيبة'.

كما تطرقت المباحثات إلي 'تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين'، بالإضافة إلي 'تطوير التعاون في عدة مجالات، خاصة في المجال الإعلامي ووضع تصور مشترك لمواجهة الإرهاب والتطرف'.

وأكد صالحي أميري إرادة إيران القوية في تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر، مشيرا إلي أن الرئيس الإيراني 'حسن روحاني يؤكد دائما حرصه علي تطوير العلاقات مع الجزائر في كل المجالات السياسية والاقتصادية وصناعية والنفطية والثقافية'.

وحسب بيان من المجلس الشعبي الوطني، تلقي مراسل إرنا نسخة منه، فإن رئيس المجلس العربي ولد خليفة دعا خلال هذا اللقاء إلي 'مواصلة الجهود لتقوية هذه العلاقات، خاصة علي المستوي البرلماني، من خلال تفعيل دور مجموعتي الصداقة، بما يخدم المصالح والرؤي المشتركة'.

كما أبرز ولد خليفة 'أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف مجالات التراث الثقافي والفني'، وأشار إلي 'الروابط التي يمكن أن تساعد علي ازدهار الثقافة، وكذا أهمية الحفاظ علي خصوصية الشعوب التي تشكل روافدها'.

وبخصوص المساعي التي تبذلها الجزائر لحل أزمات المنطقة أكد ولد خليفة أن الهدف منها هو 'تحقيق السلام والأمن في المغرب العربي وإفريقيا'، معتبرا أن هذه المساعي 'متطابقة مع دعوة الجزائر الدائمة للتوصل إلي حل سياسي توافقي في سوريا والعراق ونبذها لكل أنواع التدخل الأجنبي الذي تسبب في المآسي التي طالت الشعوب العربية والإسلامية'.



