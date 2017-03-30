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رقم الخبر: 190182 تاريخ النشر: آذار 29, 2017 الوقت: 12:59 الاقسام: اقتصاد  
صادرات البلاد المنجمية تبلغ 6 مليارات دولار

صادرات البلاد المنجمية تبلغ 6 مليارات دولار

اعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون الصناعات المنجمية جعفر سرقيني، بان قيمة صادرات البلاد في هذا المجال بلغت 6 مليارات دولار خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار /مارس).

اعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون الصناعات المنجمية جعفر سرقيني، بان قيمة صادرات البلاد في هذا المجال بلغت 6 مليارات دولار خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار /مارس).
وخلال اجتماع عقد الثلاثاء للجنة تسهيل الانتاج ورفع عقباته المنعقد في مدينة اليكودرز التابعة لمحافظة لرستان غرب ايران، اشار سرقيني، الي دور الصناعات المنجمية في تحقيق الازدهار الاقتصادي وقال، لقد توفرت 12500 فرصة عمل بواسطة المناجم و 6500 فرصة عمل في قطاع الصناعات المنجمية في البلاد.
ونوه الي وجود 6900 محجر ناشط في البلاد وقال، ان هذا العدد لافت مقارنة مع بعض الدول المتطورة في هذا المجال.


 

 
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