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|رقم الخبر: 190181
|تاريخ النشر: آذار 29, 2017
|الوقت: 12:57
|الاقسام: اقتصاد
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طوكيو تعلن عن تشجيع الإستثمارات المشتركة بين إيران واليابان
أصدرت السفارة اليابانية في طهران بيانا صحفيا أعلنت فيه عن بدء تنفيذ اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين إيران واليابان اعتبارا من السادس من نيسان / أبريل2017 القادم .
أصدرت السفارة اليابانية في طهران بيانا صحفيا أعلنت فيه عن بدء تنفيذ اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين إيران واليابان اعتبارا من السادس من نيسان / أبريل2017 القادم .
ومن المتوقع أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين شيئا فشيئا مع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
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