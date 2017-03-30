طوكيو تعلن عن تشجيع الإستثمارات المشتركة بين إيران واليابان أصدرت السفارة اليابانية في طهران بيانا صحفيا أعلنت فيه عن بدء تنفيذ اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين إيران واليابان اعتبارا من السادس من نيسان / أبريل2017 القادم .