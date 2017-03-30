انتقد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكستان تحالف العدوان السعودي على اليمن، مؤكدا ان العالم الاسلامي بحاجة اليوم الى التحالف من اجل السلام.

وفي مقابلة مباشرة مع قناة "وقت نيوز" الاخبارية الباكستانية، وردا على سؤال بشأن انضمام باكستان الى تحالف العدوان السعودي على اليمن، قال مهدي هنردوست: منذ الايام الاولى (للعدوان على اليمن) اعلنا مواقفنا الرسمية بشأن هذا التحالف العسكري، فهناك الكثير من التوتر بين الدول الاسلامية، ونحن بحاجة من اجل تسويتها الى التحالف من اجل السلام، وقد اعلنت ايران مرارا استعدادها للتشاور والحوار بهدف خفض التوتر بين الامة الاسلامية، ومن اجل تحقيق هذا الهدف نحن بحاجة الى خلق أجواء المزيد من الثقة بين الدول الاسلامية، وعلى كل حال فإن لدينا قلقا بشأن تبعات هذا الموضوع (التحالف العسكري).

وفي معرض اجابته عن سؤال: هل سيوجد تولي الجنرال راحيل شريف قيادة هذا التحالف، تطورا ايجابيا؟ قال السفير هنردوست: نعتقد ان الاخوة الباكستانيين يدركون قلقنا تجاه هذه القضية، كما اننا تحدثنا بصراحة مع الاخوة (الباكستانيين) بهذا الشأن، وقلنا ان مشاركة باكسان في هذا التحالف لن تساعد في إرساء السلام بالمنطقة والعالم الاسلامي. وفي الوقت الحاضر نشهد انشقاقات كثيرة بين الدول الاسلامية، في حين ان اخوتنا في باكستان قادرون على اداء دور أكبر تأثيرا في مسار تحقيق تقارب اكبر بين دول العالم الاسلامي، لكننا لسنا متفائلون بأن يتمكن منح الضوء الاخضر للجنرال راحيل شريف لتولي قيادة التحالف السعودي، من ردم الهوة بين الدول الاسلامية.

وتابع: نتوقع من البلد الشقيق باكستان، ان يضع قلقنا بعين الاعتبار، إذ أن مخاوفنا ليست ذات طابع ثنائي، بل ان التبعات الواسعة لهذا التحالف العسكري هي الموضوع الرئيس لقلقنا، ونعتقد ان تشكيل هكذا تحالف يؤدي الى تصعيد الاجواء المتوترة الراهنة بين بعض الدول الاسلامية، وأن يكون هذا التحالف ضد الشعب اليمني المستضعف امر غير عادل، ولا يليق ببعض الدول ان تتحالف ضد دولة صغيرة.

