اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي خلال لقائه وزير الاوقاف والشؤون الدينية الجزائري ، اكد رغبة ايران في تعزيز العلاقات مع الجزائر قائلا ان البلدين يواجهان اعداء مشتركين ولابد ان يتخذا خطوات مشتركة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لما يساهم في ارساء اسس التعاون الثقافي والقراني.

وقال سيدرضا صالحي اميري في هذا اللقاء 'لولا الجمهورية الاسلامية لكانت الظروف مختلفة في الشرق الاوسط' مؤكدا 'نحن استطعنا الي جانب جبهة الحرب ضد داعش من تشكيل جبهة ثقافية في المنطقة للتصدي لما تروجه هذه التيارات من افكار متطرفة'.

وتسائل عن نواة تشكيل جماعة طالبان وبوكوحرام وقال 'هناك تيار خبري امبريالي لايولي اهمية لا للاسلام ولا للمسلمين'.

وقال 'لولا مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية لكان التيار التكفيري غير خارطة المنطقة' واكد 'ان الزمان هيثبت ان المسار الذي رسمه قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي الخامنئي هو مسار الحق والحقيقة'.

واوضح 'نحن نعتقد ان الجزائر اتخذت مواقف صحيحة في مجال مكافحة الارهاب ووقفت الي جانب المسلمين ضد التيارات الارهابية.

واكد رغبة الجمهورية الاسلامية في توسيع العلاقات مع الجزائر وقال ان ايران تتطلع الي التعاون مع الجزائر في مجال النفط والصحة والزراعة والصناعة و'لابد الاننسي ان التعاون الثقافي هو الذي يمهد لكل انواع التعاون'.

وشدد بالقول 'نحن نعتقد ان تعزيز العلاقات بين ايران والجزائر سيخدم مصلحة العالم الاسلامي'.

واشار الي العلاقات بين ايران والسعودية وقال ان الوضع القائم حاليا بين البلدين لابد الايؤثر علي العلاقات بين طهران والجزائر.

واضاف ان خلافنا مع السعودية يعود قبل كل شئ لدعمها للارهابيين و تمهيدها الارضية لتواجد الاجانب في المنطقة.

من جانبه قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية الجزائري محمد عيسي ان بلاده لم تتأثر يوما بالعلاقات بين ايران والسعودية.

واضاف 'كانت هناك بعض المحاولات لكنه تم التصدي لها جميعها'.





