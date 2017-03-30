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رقم الخبر: 190176 تاريخ النشر: آذار 29, 2017 الوقت: 11:43 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد الرحلات الجوية في مطارات البلاد الى اكثر من الف رحلة يوميا

ارتفاع عدد الرحلات الجوية في مطارات البلاد الى اكثر من الف رحلة يوميا

قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية رضا جعفر زاده ان عدد الرحلات الجوية في البلاد شهد قفزة الى الف و 77 رحلة يوميا لدى بدء عطلة النوروز فيما كانت 868 رحلة يوميا.

قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية رضا جعفر زاده ان عدد الرحلات الجوية في البلاد شهد قفزة الى الف و 77 رحلة يوميا لدى بدء عطلة النوروز فيما كانت 868 رحلة يوميا.
وقال جعفر زاده، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، انه منذ 15 آذار/ مارس ولغاية 27 منه قد بلغت 10 آلاف و 330 رحلة داخلية وخارجية من والى مطارات البلاد.
واضاف، ان عدد الرحلات الداخلية خلال الفترة المذكورة قد بلغ 6 آلاف و 358 رحلة فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 3 آلاف و 906.
وتابع: ان مطار "مهراباد" في طهران جاء في المرتبة الاولى فيما حل مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مدينة مشهد / شمال شرق/ ومطار جزيرة كيش / جنوب/ في المرتبتين الثانية والثالثة على صعيد عدد الرحلات الجوية في البلاد.

 
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