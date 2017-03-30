قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية رضا جعفر زاده ان عدد الرحلات الجوية في البلاد شهد قفزة الى الف و 77 رحلة يوميا لدى بدء عطلة النوروز فيما كانت 868 رحلة يوميا.

وقال جعفر زاده، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، انه منذ 15 آذار/ مارس ولغاية 27 منه قد بلغت 10 آلاف و 330 رحلة داخلية وخارجية من والى مطارات البلاد.

واضاف، ان عدد الرحلات الداخلية خلال الفترة المذكورة قد بلغ 6 آلاف و 358 رحلة فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 3 آلاف و 906.

وتابع: ان مطار "مهراباد" في طهران جاء في المرتبة الاولى فيما حل مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مدينة مشهد / شمال شرق/ ومطار جزيرة كيش / جنوب/ في المرتبتين الثانية والثالثة على صعيد عدد الرحلات الجوية في البلاد.