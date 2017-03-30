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رقم الخبر: 190175 تاريخ النشر: آذار 29, 2017 الوقت: 11:40 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: السبيل الوحيد لنيل الفلسطينيين حقوقهم استمرار الانتفاضة والمقاومة

عبداللهيان: السبيل الوحيد لنيل الفلسطينيين حقوقهم استمرار الانتفاضة والمقاومة

اعلن امين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسين امير عبداللهيان ان احياء يوم الارض هو تاكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بارضه وحقوقة، مؤكدا بان السبيل الوحيد لنيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة هو استمرار الانتفاضة والمقاومة.

اعلن امين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسين امير عبداللهيان ان احياء يوم الارض هو تاكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بارضه وحقوقة، مؤكدا بان السبيل الوحيد لنيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة هو استمرار الانتفاضة والمقاومة.
واكد امير عبداللهيان في صفحته على التلغرام، على البيان الختامي للمؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في طهران وقال ان يوم الارض في فلسطين هو تذكير باولوية المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني اللقيط وضرورة الاتحاد لتحرير القدس الشريف وان تكريم يوم الارض فرصة ليؤكد فيها الشعب الفلسطيني والمدافعون عنه احتجاجهم على استمرار وجود الكيان الصهيوني الغاصب فوق ارضهم التاريخية.
وتابع انه في ظل الاوضاع الراهنة للمنطقة يجري توظيف جميع المؤامرات لصرف العالم الاسلامي والعربي عن قضية فلسطين وبث الفرقة والعداء في اوساط الامة الاسلامية وتاتي هذه المؤامرات بهدف منح العدو الصهيوني الفرصة لغصب تراث وارض الانبياء الربانيين وتقسيم الدول الاسلامية .
واكد انه ومن اجل ضمان امن المنطقة ينبغي توظيف جميع الطاقات والجهود لدعم تحرير القدس ومكافحة الارهاب التكفيري والصهيوني.
واضاف ان انتفاضة يوم الارض والانتفاضة الاولى والثانية والانتفاضة الراهنة في الدفاع عن القدس والمقدسات تبرهن ان الفلسطينيين سيواصلون جهادهم بلا هوادة الى جانب بعضهم البعض حتى تحقيق هدفهم السامي في تحرير كامل ارضهم .

 

 
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