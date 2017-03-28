الوفاق/خاص- أسعد أنصاري- على ملعب آزادي في العاصمة الايرانية طهران وفي حضور جماهيري غفير يتوقع أنه تجاوز المائة ألف استطاع المنتخب الايراني أن يحرز النقاط الثلاث ويفوز على الصين بهدف للاشيء ويقترب كثيراً من كأس العالم المقبلة في روسيا.

انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي ولكن كانت هناك سيطرة ايرانية واضحة على مجريات المباراة.

وما أن ابتدأ الشوط الثاني حتى جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مهدي طارمي، بعد أن حدثت دربكة داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة الى طارمي الذي سددها قوية بيساره الى المرمى لتدخل الهدف بعد أن اصطدمت بيد الحارس الصيني واستقرت داخل الشباك.

وبهذا الفوز يؤكد المنتخب الايراني صدارته للمجموعة بسبعة عشر نقطة مبتعداً عن الفريق الكوري الذي يحتل المركز الثاني بثلاثة عشر نقطة.