فاز المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم علي نظيره الصيني 1-صفر ، في المباراة التي اقيمت عصر اليوم الثلاثاء بطهران في اطار الجولة السابعة من منافسات المجموعة الاولي للتصفيات الآسيوية المؤهلة الي نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وانتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي بدون اهداف، بعد ان ضيع لاعبو المنتخب الوطني الايراني عدة فرص حقيقية للتهديف بسبب التسرع وبراعة حاس مرمي الصين.

وحضر المباراة اكثر من مائة الف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب آزادي، وادار المباراة طاقم تحكيم من سنغافورة بقيادة محمد تقي.

وسجل هدف الفوز للمنتخب الوطني الايراني ، مهدي طارمي بعد مرور اقل من دقيقة من بداية الشوط الثاني بعد ان فشل حارس مرمي منتخب الصين في صد تسديدة طارمي.

كما اهدر لاعبو المنتخب الوطني الايراني عدة فرص اخري للتهديف في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز اقترب المنتخب الايراني خطوة إضافية من بلوغ نهائيات المونديال للمرة الثانية علي التوالي والخامسة في تاريخه كونه يتصدر المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن كوريا الجنوبية الثانية التي فازت بدورها علي سوريا 1-صفر في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في سيئول.

وكانت ايران قد تعادلت بدون اهداف مع الصين في مباراة الذهاب في بكين.



