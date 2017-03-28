الرئيس روحاني:العلاقات الايرانية الروسية تهدف الى تعزيز الاستقرار بالمنطقة



اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ان التعاون بين طهران وموسكو لا يستهدف بلدا ثالثا .

وخلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الثلاثاء قال الرئيس روحاني ان العلاقات الايرانية الروسية تهدف الى تعزيز الاستقرار بالمنطقة وصولا الى ارساء دعائم السلام والاستقرار الاقليميين .

وأضاف الرئيس روحاني أن العلاقات بين إيران وروسيا دخلت مرحلة نوعية جديدة واعرب عن امله في ان تتمخض المباحثات عن اتخاذ خطوات جديدة في اتجاه تطوير العلاقات بين طهران وموسكو .

واشار روحاني الى المسيرة المتنامية للتعاون الايراني الروسي في السنوات الاخيرة وقال لدينا خبرة جيدة على صعيد مكافحة الارهاب الدولي وتهريب المخدرات .

وتكللت قمة روحاني وبوتين بتوقيع 14 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات بما فيها الحقل القنصلي والاقتصادي والاتصالات والقانون والقضاء في قصر الكرملين.

بدوره أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن إيران جار طيب وشريك مستقر وآمن لروسيا، مؤكدا أن البلدين يطوران التعاون الفعال في مختلف المجالات.

وقال بوتين: "نحن نعمل، وبشكل فعال للغاية، في مختلف المجالات – في المجال الدولي وتسوية قضايا كبرى وحادة جدا، والعمل في المجال الاقتصادي. وفي السنوات الأخيرة، نحقق نتائج كبيرة على كافة الأصعدة".

وأشار بوتين أيضا إلى أن روسيا وإيران تتعاونان على مدى قرون، مضيفا أن البلدين أقاما علاقات دبلوماسية قبل 500 عام.



ايران وروسيا توقعان 14 وثيقة للتعاون بحضور الرئيسين روحاني وبوتين



هذا و وقع الجانبان الايراني والروسي اليوم الثلاثاء في موسكو، 14 وثيقة للتعاون في مختلف المجالات وذلك بحضور الرئيسين حسن روحاني وفيلاديمير بوتين.

وفي ختام المباحثات بين الرئيسين الايراني والروسي روحاني وبوتين، تم التوقيع على 14 وثيقة للتعاون بين كبار مسؤولي البلدين وشملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والحقوقية والعلمية والثقافية.

وشملت الوثائق التي تم التوقيع عليها بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واتحاد روسيا: اتفاقية نقل المحكومين، وبروتوكول تعديل اتفاقية التعاضد في الملفات الجزائية والمدنية، واتفاقية إلغاء التأشيرة السياحية الجماعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تجارة الكهرباء، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية البدنية والرياضة، ومذكرة تفاهم في مجال بناء المساكن والخدمات العامة، ومذكرة تفاهم للتعان بشأن مراقبة المواصفات القياسية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال السكك الحديد، ومذكرة تفاهم في مجال نقل المواد النووية، ومذكرة تفاهم في مجال الجيولوجيا، ومذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والتعدين الايرانية ومؤسسة روس كونغرس، ومذكرة تفاهم في مجال الغاز، واتفاقية بشأن كهربة خط سكك حديد كرمسار – اينجه برون وإرسال المعدات.

كما عقد اجتماع مشترك بين ممثلي القطاع الخاص الايراني ونظرائهم الروس، بحثوا خلاله مختلف مجالات التعاون، وتم التوقيع على اتفاقيات للتعاون بين القطاعين الخاصين الايراني والروسي.



