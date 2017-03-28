استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي جمعا من أسر شهداء "لواء فاطميون".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي استقبل أمس في مرقد الامام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة، جمعا من أسر شهداء "لواء فاطميون".

وانتهى هذا اللقاء الذي بدا قبل ساعة من صلاة المغرب، بإقامة صلاة المغرب والعشاء بأمامة قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي.

وتحدث سماحته خلال هذا اللقاء الى أسر الشهداء واستفسر عن أحوالهم واستمع الى كلامهم مطولا.

وقال السيد الامام علي الخامنئي أمام هذا الحشد، ان اي مدرسة يمكنها تربية الاشخاص الذين يقدمون ارواحهم عند الضرورة ، هي مدرسة ناجحة.

واضاف، ان هؤلاء الشباب أثبتوا عبر تضحياتهم ان مدرستهم هي مدرسة تخرج الاشخاص الصالحين.

وقال سماحته مخاطبا أسر الشهداء الحاضرين، انتم أسر الشهداء الصامدون تعدون ذخرا للاسلام ، أدامكم الله، نسأل الله تعالى ان يعرفنا قدر شهدائكم ويجعلنا من المقدرين لكم.

وقد جرى أول لقاء لاسر شهداء لواء فاطميون مع سماحة قائد الثورة الاسلامية في الـ 28 من مارس الماضي في مرقد الامام الرضا عليه السلام.



