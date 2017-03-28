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رقم الخبر: 190169 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 16:59 الاقسام: محليات  
مجلس الشورى الاسلامي سيرد على الحظر الاميركي الجديد بما يناسبه

مجلس الشورى الاسلامي سيرد على الحظر الاميركي الجديد بما يناسبه

قال رئيس تكتل الدبلوماسية والمصالح الوطنية في مجلس الشورى الاسلامي مصطفى كواكبيان ان المجلس سيرد بشكل مناسب على الحظر الاميركي الجديد ضد ايران في اول فرصة بعد انتهاء العطلة الربيعية.

قال رئيس تكتل الدبلوماسية والمصالح الوطنية في مجلس الشورى الاسلامي مصطفى كواكبيان ان المجلس سيرد بشكل مناسب على الحظر الاميركي الجديد ضد ايران في اول فرصة بعد انتهاء العطلة الربيعية.
ودان مصطفي كواكبيان، في تصريح لوكالة "فارس"، فرض اميركا حظرا جديدا على ايران.
ووصف خطوات الكونغرس الاميركي في فرض حظر جديد على الشعب الايراني بمثابة انتهاك سافر للاتفاق النووي ولا يتوافق مع اي من بنوده، مؤكدا في ذات الوقت على الرد عليه بالمثل.
واضاف قائلا، انه لو تطلب الامر لصياغة مشروع قانون حول هذا الموضوع فان مجلس الشورى الاسلامي سيتابعه بالتأكيد.
وشدد ان ايران لا تريد اي تأجيج للتوتر في المنطقة الا انها سترد بالمثل على اي خطوات تصب في هذا الاتجاه.
واكد رئيس تكتل الدبلوماسية والمصالح الوطنية في مجلس الشورى ان التكتل سيعقد اجتماعا في أول فرصة متاحة بعد انتهاء عطلة عيد النوروز لدراسة الحظر الاميركي الجديد على ايران.

 
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