نقلت شبكة "CNN " عن مصادر في البنتاغون أن كوريا الشمالية أجرت مرة أخرى اختبارات على محرك صواريخ بالستية.

وأفادت المصادر العسكرية الأمريكية بأن اختبار محرك الصواريخ البالستي جرى يوم الجمعة الماضي، وهو الثالث في الأسابيع الأخيرة.

بدورها، ذكرت الشبكة التلفزيونية الأمريكية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة يمكن أن تستخدم في صنع صاروخ بالستي عابر للقارات.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، في 18 مارس/آذار، أنها اختبرت محرك صواريخ جديد على الأرض، وأكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن التجربة كانت ناجحة.

واختبرت بيونغ يانغ، مطلع الشهر الجاري، أربعة صواريخ بالستية دفعة واحدة، سقط ثلاثة منها في البحر قرب اليابان، وظهر عدم جدوى أنظمة الإنذار المبكر المتنوعة.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلا أن بيونغ يانغ تواصل تطوير برامجها الصاروخية والنووية، مستندة في ذلك إلى وجود تهديدات من قبل الولايات المتحدة.

