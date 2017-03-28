اعتبر السفير الايراني في مدريد محمد حسن فدائي فرد، اسبانيا بانها احد الشركاء التجاريين الكبار للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار السفير فدائي فرد في حوار مع صحيفة 'ال موندو فينانسيرو' الي العلاقات العريقة الممتدة الي 400 عام مضي بين البلدين، معتبرا الثقة والاحترام المتبادل ميزتين اساسيتين للاواصر بين الشعبين الايراني والاسباني علي مدي القرون الاربعة الماضية.

وصرح السفير الايراني بان العمل لترسيخ اسس البلاد الاقتصادية علي الصعيد الداخلي عبر طريق الاقتصاد المقاوم وكذلك التعاطي البناء علي الصعيد الخارجي، يعدان من ضمن الخصائص الاساسية للاقتصاد الايراني.

واوضح بان الاقتصاد الايراني شهد خلال العام الماضي نموا بالتزامن مع انخفاض واضح للتضخم، واضاف، انه خلال الاعوام الاخيرة انخفض اعتماد هذا الاقتصاد علي العوائد النفطية.

واعتبر تعزيز القطاع الخاص وخفض اعتماد الاقتصاد علي النفط وتطبيق سياسة الانضباط المالي والنقدي واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، من ضمن برامج ايران الاقتصادية.

ووصف السفير فدائي فرد بالايجابي والبناء دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الشرق الاوسط والتزام مبدا حسن الجوار مع الدول الجارة في اطار السياسات الاقليمية.

واشار الي امكانية تعاون واستثمار الشركات الاسبانية في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز والبتروكيمياويات والمناجم والطاقات المتجددة والبنية التحتية والسياحة والثروة السمكية والزراعة، مؤكدا بان الشركات الاسبانية يمكنها ان تؤدي دورا اكثر فاعلية في هذا الصدد.