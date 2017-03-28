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رقم الخبر: 190166 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: محليات  
اقامة احتفال النوروز العالمي بمقر اليونسكو في باريس

اقامة احتفال النوروز العالمي بمقر اليونسكو في باريس

اقيم اليوم الثلاثاء احتفال النوروز العالمي بمشاركة 12 دولة تحتفل بهذا العيد، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس.

اقيم اليوم الثلاثاء احتفال النوروز العالمي بمشاركة 12 دولة تحتفل بهذا العيد، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس.
ونظمت ممثلية ايران الدائمة لدي اليونسكو هذا الاحتفال حيث شارك فيه السفراء والعديد من مندوبي الدول الاعضاء في المنظمة .
وقدم سفير ومندوب ايران الدائم لدي اليونسكو احمد جلالي الذي يتولي مسوولية تنسيق تسجيل النوروز في قائمة التراث المعنوي العالمي قدم شرحا حول التقويم الجلالي الذي نظمه عدد علماء الرياضيات الايرانيين في العام 1078.
من جانبها بعثت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو و ايرينا بوكوفا رسالة الي الاحتفال قالت فيها ان النوروز هو احتفال يسهم في تشجيع السلام والتضامن بين المناطق والاجيال وفي الوقت الذي يحاول التطرف المتسم بالعنف، القضاء علي التنوع والتعددية والحرية فان النوروز يذكر قوة الثقافة والتراث في بناء مجتمعات مستديمة ومتمتعة بالمرونة والتساهل.

 

 
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