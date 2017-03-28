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رقم الخبر: 190165 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 16:47 الاقسام: محليات  
ممثل ولي الفقيه: يجب متابعة إدارة الحج بشكل جدي

ممثل ولي الفقيه: يجب متابعة إدارة الحج بشكل جدي

صرح ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة السيد علي قاضي عسكر إن البرنامج التنفيذي لإدارة الحج لعام 2017 يجب أن يتم متابعته بشكل جدي.

صرح ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة السيد علي قاضي عسكر إن البرنامج التنفيذي لإدارة الحج لعام 2017 يجب أن يتم متابعته بشكل جدي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء إن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الإيرانية حجة الاسلام والمسلمين علي قاضي عسكر أكد في الجلسة الأولى لتنسيق بعثة قائد الثورة الاسلامية للحج عام 2017م على ضرورة تطبيق شعار الاقتصاد المقاوم، الانتاج وفرص العمل في مجال الحج والزيارة.
وأشار مسؤول حجاج ايران إلى إن عملية تسجيل الحج ستبدأ في المستقبل القريب مع التأكيد على متابعة شؤون قوافل الحج بأسرع وقت ممكن.
ونوه ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة إلى ضرورة تعيين خبراء مختصين لتحديد تكاليف الحج، مضيفاً إن المسؤولين عن القوافل يجب أن تبرم عقود لتأمين حاجات الحجاج الطبية وغيرها.

 

 
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