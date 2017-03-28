طوّر الباحثون مادة جديدة يمكن أن تولد الكهرباء من حرارة وبرودة الهواء، ما يتيح شحن الهواتف الذكية من خلال عملية الطبخ في غضون ساعات قليلة.

وتعمل هذه المواد عن طريق عملية تسمى "التأثير الحراري"، حيث يتم توليد الكهرباء نتيجة تفاوت درجات حرارة، كما يمكن الاعتماد على حرارة الجسم لتوليد الطاقة من خلال المجوهرات.

ويتولد الجهد الكهربائي، عند تحرك الناقلات المشحونة من طرف المادة الساخن إلى طرفها البارد، حيث تحتاج المواد الجديدة إلى فرق مقداره درجة واحدة بين درجات الحرارة لإنتاج الجهد الكهربائي.

وتشمل التطبيقات المحتملة للمواد الجديدة، إمكانية شحن الأجهزة المحمولة من خلال الطهي، أو في السيارات عبر الاستفادة من حرارة المحرك.



