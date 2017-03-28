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رقم الخبر: 190163 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
العلماء ينجحون في تحويل ورق السبانخ إلى أنسجة قلبية نشطة

العلماء ينجحون في تحويل ورق السبانخ إلى أنسجة قلبية نشطة

قام باحثون بتحويل أوراق السبانخ النباتية إلى أنسجة قلب نشطة، حيث أثبتت النباتات أنها الطريقة المثالية لهذه العملية، لأن الأوردة الدقيقة الموجودة فيها قد تكون قادرة على إيصال الدم، عبر نظام الأوعية الدموية في الأنسجة الجديدة.

قام باحثون بتحويل أوراق السبانخ النباتية إلى أنسجة قلب نشطة، حيث أثبتت النباتات أنها الطريقة المثالية لهذه العملية، لأن الأوردة الدقيقة الموجودة فيها قد تكون قادرة على إيصال الدم، عبر نظام الأوعية الدموية في الأنسجة الجديدة.
وحاول العلماء سابقا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة إنشاء شبكات حساسة ومعقدة، ولكن لم تنجح هذه التقنية تماما.
وعلى الرغم من أن النباتات والحيوانات تنقل المواد الكيميائية في جميع أنحاء الجسم بطرق مختلفة، إلا أن شبكات الشعيرات الدموية الناقلة متشابهة تماما.
ويأمل الباحثون في أن تكون هذه التقنيات مفيدة لعلاج ضحايا النوبات القلبية، وذلك من خلال إنشاء طبقات صحية جديدة من عضلة القلب.
وانتزع علماء معهد " Worcester Polytechnic"، في الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة أبحاث المواد البيولوجية، الخلايا النباتية من أوراق السبانخ، مع إرسال السوائل وميكروبات مماثلة لخلايا الدم البشرية عبر القنوات النباتية، وذلك لخلق القلب الاصطناعي.

 

 
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