وصف الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، ما يحصل في الموصل بـ"الكارثة الإنسانية"، معتبرا أن "وقوع خسائر بشرية هو ضريبة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يتخذ المدنيين دروعا بشرية".

وقال معصوم في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية:" هؤلاء المواطنون الذين كانوا مستقرين في حياتهم قبل 3 سنوات والآن وصلت بهم الحالة إلى أن يعيشوا مشردين ونازحين، يعيشون في خيم، بالتأكيد هي حالة إنسانية صعبة".

وتابع معصوم "ليس من المعقول ترك الموصل هكذا تحت أيدي الإرهابيين لتتحول إلى مركز لممارسة نشاطاتهم، فلا بد من محاربتهم ولهذا أيضًا ضريبة، فأحيانًا يقع أناس بريئون قتلى نتيجة المعارك".

وأوضح معصوم أن "داعش" يستغل جغرافية الموصل، ما يسمح له باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية، متسببًا في خسائر بينهم.

ورداً على سؤال حول الوقت الذي يقدره معصوم للقضاء على التنظيم الارهابي، قال الرئيس العراقي: "حسب التعاون الإقليمي، التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، التعاون بين المواطنين داخل العراق وكذلك التعاون الإقليمي والدولي".

وحول خلافات بغداد وإقليم كردستان العراق قال معصوم "يجب حل كافة الخلافات بين الإقليم وبغداد عبر الحوار المباشر والجاد " لافتًا إلى أن التظاهرات السلمية هي أمر مشروع، و"طالما كانت شعاراتها غير طائفية وليست ضد أي من طبقات المجتمع فيجب تأييدها".



