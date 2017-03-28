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رقم الخبر: 190161 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 16:39 الاقسام: اقتصاد  
ايران صدرت سلعا بقيمة تزيد على مليار دولار الى العراق عبر منفذين حدوديين

ايران صدرت سلعا بقيمة تزيد على مليار دولار الى العراق عبر منفذين حدوديين

قال قائممقام قصر شيرين فرامرز اكبري ان ايران صدرت سلعا بقيمة مليار و 28 مليون دولار الى العراق خلال العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس) عبر منفذي برويز خان وخسروي الحدوديين.

قال قائممقام قصر شيرين فرامرز اكبري ان ايران صدرت سلعا بقيمة مليار و 28 مليون دولار الى العراق خلال العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس) عبر منفذي برويز خان وخسروي الحدوديين.
واضاف اكبري، في تصريح ادلى به يوم الاثنين، ان البضائع المصدرة خلال هذه الفترة بلغ وزنها 3 ملايين و 255 الف طن.
وتابع: ان السلع الرئيسية المصدرة الى العراق هي الاسمنت ومعدات البناء واجهزة التبريد والالبان والفواكه والمواد الغذائية.
ولفت الى ان هذه البضائع تم تصديرها على متن 171 الفا و 951 شاحنة الى العراق عبر هذين المنفذين الحدوديين.
ويشار الى ان منفذ برويزخان الحدودي يقع في قضاء قصر شيرين الحدودي حيث افتتح عام 2007 ويجاور محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراقية.   

 

 
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