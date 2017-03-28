أكد وزیر الثقافة والإرشاد الإسلامی 'رضا صالحی' إستعداد إیران لتطویر العلاقات مع الجزائر قائلا أن العمل الثقافی یعبد الطریق أمام تعزیز العلاقات بین الشعوب كما یدعم توسیع التعاون السیاسی والإقتصادی فیما بینها.

وخلال لقائه نظیره الجزائری 'عزالدین میهوبی' أكد صالحی أمیری أن توسیع العلاقات مع الجزائر یأتی ضمن اولویات ایران لتوسیع علاقاتها مع الدول العربیة.

وأعلن إستعداد إیران للتعاون مع الجزائر فی مختلف المجالات بما فی ذلك الإنتاج السینمائی المشترك وعقد دورات تدریبیة وإقامة معارض فنیة وفعالیات فنیة مشتركة فی مجال الموسیقي والمسرح والفنون البصریة والسیاحة.

كما اعلن استعداد ایران للتعاون مع الجزائر فی مجال ترمیم وصیانة المخطوطات والوثائق.

وتابع أن الحوار بین النخب الثقافیة ومثقفی البلدین من شأنه أن یؤثر إیجابا علی التقارب بین الشعبین الإیرانی والجزائری.

بدوره شدد وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي علي أن التيارات الثقافية من شأنها أن تلعب دورا فاعلا في مكافحة التيارات التكفيرية و المتشددة قائلا إيران كالجزائر تصدت لهذه التيارات و نحن نعتبر أنفسنا قريبين جدا من إيران.

و قال وزير الثقافة الجزائري إن هذه الزيارة بداية لفصل جديد من العلاقات بين البلدين .

و أضاف ميهوبي إننا استطعنا أن نحدث تطورا جادا في علاقات البلدين.

و تابع وزير الثقافة الجزائري :'لو رجعنا للماضي، لوجدنا أن عزم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرؤساء الإيرانيين السابقين لعب دورا رئيسيا في هذا المجال'.

و شدد ميهوبي أنه للثقافة دور لا مثيل له في تطوير العلاقات و لحسن الحظ، ان للبلدين خطوات مهمة في مجالي السياسة و الاقتصاد و نحن حريصون علي اتخاذ نفس الخطوات في مجال الثقافة.

و أعرب وزير الثقافة الجزائري عن شكره لإقامة الأسبوع الثقافي الجزائري في طهران مؤكدا'نحن نحرص علي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين'.

و تابع ميهوبي :إننا تعرفنا في طهران و مشهد عن كثب علي المشتركات الثقافية الموجودة بين الشعب الإيراني والجزائري ونأمل في عقد مذكرات تفاهم للتعاون الثقافي المشترك.

و صرح وزير الثقافة الجزائري أن التيارات الثقافية من شأنها تأدية دور فاعل في مكافحة التيارات التكفيرية و المتشددة و نحن لدينا تجارب في التغلب علي هذا التيار في تسعينات القرن الماضي خاصة وانها كانت تستهدف الثقافة والفن قبل كل شئ .

وأضاف عزالدين ميهوبي أن إيران و الجزائر دفعا ثمنا باهظا للحفاظ علي قيمهما الثقافية وان ايران ايضا من شانها ان تلعب دورا فاعلا في هذا المجال .

و قال وزير الثقافة الجزائري مخاطبا وزير الثقافة الإيراني 'أهنئكم لما قمتم به من إجراءات فاعلة في مجال الثقافة و ارساء اسس القضايا الثقافية في إيران و أثمن جهودكم لإقامة علاقات ثقافية بين البلدين.

و أشاد ميهوبي بالسينما الإيرانية قائلا: صناعة السينما الإيرانية لها مكانة عالية في العالم و هناك اقبال واسع علي الأعمال الفنية السينمائية الإيرانية في مهرجان ' عنابة' و نرغب بتطوير التعاون بين البلدين في مجال صناعة السينما.







