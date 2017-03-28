وقعت إيران والجزائر، مساء الاثنين، بالعاصمة الجزائرية اتفاقية تعاون بين هيئة 'فارابي' للسينما وبين المركز الجزائري للسينما والسمعي البصري 'لتعزيز الإنتاج الثنائي السينمائي المشترك' و'التعاون' في مختلف مجالات السينما بين البلدين.

وتنص الاتفاقية التي وقعت بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني رضا صالحي أميري ووزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي علي 'تعزيز الإنتاج السينمائي المشترك'، من خلال تسهيل تدابير تنقل وإقامة المستخدمين الفنيين والتقنيين المساهمين في الأعمال السينمائية، وكذا 'تيسير استيراد وتصدير الأجهزة الضرورية في إنجاز هذه الأعمال واستغلالها في كل دولة'.

كما تتضمن الاتفاقية 'التعاون في مجال التكوين السينمائي'، و''توسيع' التعاون والتبادل بين مدارس السينما بإيران والجزائر، وكذلك بين مراكز إنتاج الأفلام والمتاحف السينمائية'، بالإضافة إلي 'تقديم الدعم للاستفادة من المدن السينمائية'.

بالإضافة إلي ذلك تنص الاتفاقية علي 'ترميم' الأعمال السينماتوغرافية وترقية المهرجانات والأسابيع السينمائية' وكذلك 'التوزيع المتبادل' للأفلام و'السعي لعرض الأعمال السينمائية الطويلة الإيرانية والجزائرية في دور العرض لكلا البلدين.

وأكد الوزير صالحي أميري أن لقاءاته بوزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي 'ستضع أسسا مشتركة للتعاون الثقافي بين البلدين'، واعدا بأن هذا التعاون 'سينطلق قريبا في المجال السينمائي'.

ورأي أن هناك 'إمكانية للإنتاج السينمائي المشترك، وفي صناعة السينما، والتسويق، وقاعات العرض، والدورات التكوينية، بالإضافة للمسرح والموسيقي والخط والمنمنمات'.

وأشار صالحي أميري إلي أن لإيران والجزائر 'مشتركات كثيرة'، مؤكدا أن 'الإرادة السياسية لدي البلدين ملموسة وموجودة لتطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بينهما خاصة في المجال الثقافي والفني'.

وختم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بأنه 'حامل لرسالة حب واحترام من القيادة والشعب في إيران إلي القيادة والشعب في الجزائر'، منبها إلي أن للبلدين 'الكثير من العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وكذا إيجاد الألفة واللحمة والتعاون المشترك بين شعوب المنطقتين العربية والإسلامية'.

ونوه وزير الثقافة الجزائري من جهته بالتجربة الإيرانية في المجال السينمائي، مؤكدا 'ضرورة الاستفادة من هذه التجرية الكبيرة'، كاشفا عن نية الجزائر في 'استقدام خبراء إيرانيين لوضع قراءة لواقع السينما في الجزائر'.

وأكد الوزير الجزائري أن التعاون الثقافي بين البلدين 'سيتوسع ليشمل مستقبلا مختلف الفنون الأخري كالمسرح والتشكيل'.

للتذكير يجري وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رضا صالحي أميري، منذ صباح الاثنين، زيارة عمل وصداقة إلي الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري عز الدين ميهوبي. وقد التقي بعدد من المسؤولين الجزائريين.



