قال الناطق باسم الخارجية الايرانية ان جذور الارهاب في المنطقة تعود الي الافكار المتطرفة التي نشأت في السعودية والتي باتت تعاني منها شعوب المنطقة والعالم.

ووصف بهرام قاسمي تصريحات 'احمد العسيري' الناطق باسم مايسمي ب'التحالف العربي' بشان الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها 'سخيفة' وقال ان الخطر الحقيقي للمنطقة انما يتمثل اليوم بالارهاب التكفيري وحماته الاقليميين والدوليين الذين يرتكبون ابشع المجازر تحت عنوان مكافحة الارهاب.

واشار الي الجهود الحثيثة التي تبذلها ايران لايجاد الوفاق والتوصل الي عزم جماعي لارساء اسس الاستقرار في المنطقة واصفا ابتعاد السعودية عن الحكمة واعتمادها علي امريكا بانه عنصر مزعزع للامن في المنطقة وقال 'نحن وكما قلنا سابقا نري ان تدخل الدول الاخري في الشان الاقليمي طالما ادي الي انعدام الامن واتساع نطاق الارهاب والعنف في المنطقة ولم يكن ابدا لمصلحة شعوبها'.

واشار الي المجازر التي ترتكبها القوات العسكرية السعودية بحق الاطفال والنساء في اليمن وقال ان جذور الارهاب في المنطقة تعود الي الافكار المتطرفة التي نشأت في السعودية والتي باتت اليوم تظهر علي شكل جماعات ارهابية وتكفيرية تهدد شعوب المنطقة والعالم.



