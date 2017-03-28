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رقم الخبر: 190153 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 00:57 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية ترفض مزاعم جديدة للمسؤولين البحرينيين

الخارجية الايرانية ترفض مزاعم جديدة للمسؤولين البحرينيين

رفض الناطق باسم الخارجية الايرانية مزاعم جديدة للمسؤولين البحرينيين والتي ادعوا فيها ان التنظيم الذي يقال انه ارهابي وتم اعتقال عناصره في الاونة الاخيرة، علي علاقة بايران وقال ان هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة بتاتا.

رفض الناطق باسم الخارجية الايرانية مزاعم جديدة للمسؤولين البحرينيين والتي ادعوا فيها ان التنظيم الذي يقال انه ارهابي وتم اعتقال عناصره في الاونة الاخيرة، علي علاقة بايران وقال ان هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة بتاتا.
واضاف بهرام قاسمي ان 'مايثير للدهشة هو ان المسؤولين البحرينيين يكررون بين فترة واخري مثل هذه المزاعم الواهية والملفقة ويصرون علي توجيه مثل هذه التهم للجمهورية الاسلامية الايرانية'.
واوضح الناطق باسم الخارجية 'جدير بالمسؤولين البحرينيين ان يصبوا كل جهودهم من اجل وضع حد لقمع واعتقال علماء الدين ويعملوا من اجل منح الشعب حرية التعبير بدلا من اللجوء الي الاسقاط والتهرب من المسؤولية واعتماد مثل الاساليب الخاوية والمكررة'.
ودعا بهرام قاسمي الحكومة البحرينية الي مراعاة مبدأ حسن الجوار مع جارتها الشمالية والكف عن مثل هذه الاتهامات الواهية والعمل علي حل مشاكلها بذكاء وحكمة وتدبير.
 

 
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