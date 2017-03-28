أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري ان استراتيجية هذه القوة تتمثل في تصنيع الغواصات للتواجد في المياه الحرة.

وفي ختام زيارته الى ماليزيا للمشاركة في المعرض الدولي للملاحة الجوية والبحرية (ليما 2017) في جزيرة لنكاوي الماليزية، أشار الادميرال سياري الى مباحثاته مع قادة القوات البحرية في عدد من الدول الآسيوية والاوروبية في جزيرة لنكاوي، وقال: ان دول المنطقة والعالم لديها الآن معرفة جيدة بالقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، ويعترفون بها كقوة بحرية قوية تمكنت لحد الآن من توفير الحراسة لأكثر من 3900 سفينة تجارية ونفطية في خليج عدن، ووفرت لها الامن.

وأضاف: ان بعض هذه الدول دعت الى الاطلاع على تكتيكنا لإيجاد الامن في البحار وموضوع محاربة الارهاب.

ووصف المشاركة في هذا المعرض بأنها فرصة لتنمية العلاقات بين القوة البحرية الايرانية ونظيراتها في العالم والمساهمة في موضوع امن البحار، مؤكدا اننا سنشارك في المعارض القادمة ايضا.

وأوضح ان استراتيجة القوة البحرية في السنة الايرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار/مارس 2017) تتمثل في الاستفادة من الموارد البحرية المتاحة لتأمين المصالح الوطنية، وكذلك تنمية سواحل مكران (جنوب شرق ايران) والتواجد في المياه الحرة، وتصنيع مختلف انواع الوحدات العائمة والغواصات للتواجد في المياه الحرة وهذا يتطلب معدات خاصة.

وأردف ان القوة البحرية الايرانية قدمت خلال العام الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2017)، أداء ناجحا وحققت تقدما جيدا، والآن فإن جميع الدول تعرف فاعلية القوة البحرية الايرانية وتعترف بقدراتها، حيث يمكننا ان نكون قوة هامة في موضوع محاربة الارهاب في البحار، وسيواصل سلاح البحر الايراني هذه الاستراتيجية.

وفي ختام زيارته الى ماليزيا، قدم الادميرال حبيب الله سياري، وسام القوة البحرية الايرانية الى السيدة مرضية افخم سفيرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في ماليزيا.



