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|رقم الخبر: 190151
|تاريخ النشر: آذار 28, 2017
|الوقت: 00:52
|الاقسام: اقتصاد
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ابرام مذكرة تفاهم للتعاون بين موسسة ايدرو الايرانية وشركة صناعة عربات القطار الروسية
اصبحت مذكرة التفاهم للتعاون بين موسسه تطوير وتحديث الصناعات الايرانية واكبر شركة روسية لصناعة عربات القطار نهائية خلال مباحثات جرت في موسكو بين الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة منصور معظمي والوفد الروسي الذي ضم عددا من مدراء شركة ترنس مش هولدينغ.
اصبحت مذكرة التفاهم للتعاون بين موسسه تطوير وتحديث الصناعات الايرانية واكبر شركة روسية لصناعة عربات القطار نهائية خلال مباحثات جرت في موسكو بين الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة منصور معظمي والوفد الروسي الذي ضم عددا من مدراء شركة ترنس مش هولدينغ.
سيتعاون الطرفان حول انتاج عربات القطار في ايران بالتمويل الروسي علي اساس الاتفاق الحاصل بين الوفدين.
وسيشمل التعاون بين الطرفين القطاعات المختلفة المتعلقة بانتاج انواع عربات القطار للنقل والركاب.
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