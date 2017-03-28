ابرام مذكرة تفاهم للتعاون بين موسسة ايدرو الايرانية وشركة صناعة عربات القطار الروسية اصبحت مذكرة التفاهم للتعاون بين موسسه تطوير وتحديث الصناعات الايرانية واكبر شركة روسية لصناعة عربات القطار نهائية خلال مباحثات جرت في موسكو بين الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة منصور معظمي والوفد الروسي الذي ضم عددا من مدراء شركة ترنس مش هولدينغ.