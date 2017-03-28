أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على زيادة التعاون وتطوير العلاقات البرلمانية مع بنغلادش، معتبرا التعاون بين ايران وبنغلادش بانه هام في إرساء السلام بالمنطقة.

ولدى استقباله السفير البنغلادشي لدى طهران، مجيب الرحمان بوبيان، اليوم الاثنين، أعرب علي لاريجاني عن ارتياحه لوتيرة تنمية العلاقات الثنائية وخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، وقال: لابد من الاستفادة من الطاقات الكبيرة المتاحة لدى البلدين من خلال زيادة التعاون والتواصل بين القطاع الخاص لدى الجانبين، وتسوية بعض العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات الودية الثنائية.

واضاف لاريجاني: ان لدى البلدين منذ الماضي والى الآن علاقات جيدة ومتنامية في مختلف الظروف الاقليمية والعالمية، لذلك لا ينبغي السماح بالإخلال بوتيرة تنمية التعاون بين الجانبين.

وأعلن ان مجلس الشورى الاسلامي يرحب بتنمية العلاقات وتطويرها بين ايران وبنغلادش في مختلف الاصعدة والمجالات، ولديه الاستعداد للمصادقة على الآليات القانونية اللازمة في هذا المجال، معربا عن امله بأن يشهد الجانبان الإسراع في التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي من خلال تعزيز التعاون المصرفي.

من جانبه، أكد السفير البنغلادشي لدى طهران، رغبة بلاده بتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان الحكومة البنغلادشية تدعم أي خطوة لتطوير العلاقات الوثيقة مع طهران، مضيفا: ان القطاع الخاص ورجال الاعمال البنغلادشيين لديهم رغبة قوية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي مع ايران.

وقال مجيب الرحمن بوبيان: ان بنغلادش تنتنهج سياسة المساعدة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وفي هذا المجال، فإن التعاون مع ايران يحظى بأهمية كبرى بالنسبة لنا.

ووصف السفير بوبيان التعاون بين ايران وبنغلادش في الاوساط الدولية والاقليمية بأنه جيد للغاية، مضيفا ان رؤى الجانبين واحدة تجاه العديد من القضايا.





