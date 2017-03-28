اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يرافق الرئيس الايراني حسن روحاني في زيارته لروسيا ان الزيارة تهدف الي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الاقليمي بين البلدين وتوسيع مكافحة الارهاب.

اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يرافق الرئيس الايراني حسن روحاني في زيارته لروسيا ان الزيارة تهدف الي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الاقليمي بين البلدين وتوسيع مكافحة الارهاب.

وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' قال ظريف، انا ارافق الرئيس روحاني في زيارته لروسيا للتاكيد مجددا علي العلاقات الراسخة بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الاقليمي بين الجانبين وتوسيع مكافحة الارهاب.

