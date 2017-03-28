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رقم الخبر: 190149 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 00:47 الاقسام: محليات  
ظريف يؤكد علي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الاقليمي ومكافحة الارهاب مع روسيا

ظريف يؤكد علي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الاقليمي ومكافحة الارهاب مع روسيا

اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يرافق الرئيس الايراني حسن روحاني في زيارته لروسيا ان الزيارة تهدف الي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الاقليمي بين البلدين وتوسيع مكافحة الارهاب.

اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يرافق الرئيس الايراني حسن روحاني في زيارته لروسيا ان الزيارة تهدف الي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الاقليمي بين البلدين وتوسيع مكافحة الارهاب.
وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' قال ظريف، انا ارافق الرئيس روحاني في زيارته لروسيا للتاكيد مجددا علي العلاقات الراسخة بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الاقليمي بين الجانبين وتوسيع مكافحة الارهاب.
 

 
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