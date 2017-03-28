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رقم الخبر: 190148 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 00:46 الاقسام: محليات  
287 ألفا و425 مرشحا لانتخابات المجالس المحلية في أرجاء البلاد

287 ألفا و425 مرشحا لانتخابات المجالس المحلية في أرجاء البلاد

اعلن رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية علي أصغر أحمدي عن تسجيل 287ألفا و 425 مرشحا لانتخابات المجالس البلدية والقروية المقبلة في ايران.

اعلن رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية علي أصغر أحمدي عن تسجيل 287ألفا و 425 مرشحا لانتخابات المجالس البلدية والقروية المقبلة في ايران.
وأوضح احمدي اليوم الاثنين أن من بين هؤلاء المرشحين، ترشح 54الف و 888 شخصا للمجالس البلدية و232 ألف و 537 شخص للمجالس القروية مما يشير إلي نمو بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت قبل أربعة أعوام.
و أضاف أحمدي أن النساء يشكلن 17ألفا و 885 من المسجلين فيما يبلغ عدد الرجال 269ألفا و 540 مرشحا.
وقد بدات عملية تسجيل أسماء الراغبين لخوض انتخابات المجالس البلدية والقروية يوم 20 اذار- مارس الجاري واستمرت حتي مساء أمس الأحد ( 26 مارس).
يشار إلي أن الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية المقبلة في ايران ستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والدورة التكميلية للانتخابات البرلمانية في 19 أيار/ مايو المقبل.
 

 
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