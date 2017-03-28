اعلن رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية علي أصغر أحمدي عن تسجيل 287ألفا و 425 مرشحا لانتخابات المجالس البلدية والقروية المقبلة في ايران.

وأوضح احمدي اليوم الاثنين أن من بين هؤلاء المرشحين، ترشح 54الف و 888 شخصا للمجالس البلدية و232 ألف و 537 شخص للمجالس القروية مما يشير إلي نمو بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت قبل أربعة أعوام.

و أضاف أحمدي أن النساء يشكلن 17ألفا و 885 من المسجلين فيما يبلغ عدد الرجال 269ألفا و 540 مرشحا.

وقد بدات عملية تسجيل أسماء الراغبين لخوض انتخابات المجالس البلدية والقروية يوم 20 اذار- مارس الجاري واستمرت حتي مساء أمس الأحد ( 26 مارس).

يشار إلي أن الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية المقبلة في ايران ستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والدورة التكميلية للانتخابات البرلمانية في 19 أيار/ مايو المقبل.

