التقي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني رضا صالحي أميري، عصر اليوم الاثنين، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) 'عبد القادر بن صالح'، وتباحث معه واقع العلاقات الثنائية الإيرانية-الجزائرية وسبل الرقي بها.

ويجري وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، منذ صباح اليوم الاثنين، زيارة عمل إلي الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، تدوم يومين.

وأوضح بيان من مجلس الأمة الجزائري تلقي مراسل إرنا نسخة منه أن لقاء الوزير رضا صالحي أميري والوفد المرافق له جري بحضور وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، و'تناول العلاقات بين البلدين وسبل الرقي بها إلي مستويات أفضل'.

ونوه رضا صالحي أميري –حسب البيان- 'بالديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين'، معربا عن 'أمله في أن تعرف قفزة نوعية، في مصلحة الشعبين والبلدين'.

كما أثني رضا صالحي أميري –يضيف البيان- علي 'الدور الذي لعبه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في توقيع اتفاق الجزائر الذي سمح بالتخفيف من أزمة السوق النفطية'.

من جهته أبدي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري 'ارتياحه للعلاقات الثنائية علي جميع الأصعدة، مبرزا دور التبادل الثقافي في التقريب بين الشعوب'. كما 'أثني علي مستوي التنسيق بين برلماني البلدين في المحافل الدولية، خاصة وأن البلدين تواجههما تحديات مشتركة علي الصعيدين الأمني والاقتصادي'.

هذا وينتظر أن يجري وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي لقاء مع الوزير الأول 'عبد المالك سلال' ووزير الشؤون الدينيية والأوقاف 'محمد عيسي'، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلي 'عبد الله غلام الله'.

كما ستكون للوزير زيارة إلي جامعة الجزائر وبعض المتاحف، منها متحف المجاهد، كما ستقام علي شرفه مأدبة عشاء يحضرها عدد هام من المثقفين.



