نشر موقع New Scientist قائمة أطعمة تستهلك عملية إنتاجها كميات كبيرة من الموارد الطبيعية.

ووفقا للعلماء فإن" لحم البقر والجمبري والمكسرات تأتي في مقدمة تلك الأغذية،" فإنتاج كيلوغرام واحد من لحم البقر يستهلك خلال مراحله المختلفة وحتى وصوله إلى المستهلك حوالي 15 لترا من الماء، أي أكثر بثلاث مرات من كمية الماء التي يتطلبها إنتاج لحم الدجاج."

وكذلك الأمر بالنسبة للمكسرات، فعلى سبيل المثال حوالي 10% من المياه المهدورة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تذهب لري محاصيل اللوز.

ويركز العلماء في الفترة الأخيرة على إحصاء الموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض، لأن كل الدراسات تشير إلى أن السنوات الـ 30 المقبلة ستشهد تزايدا كبيرا في عدد سكان الكوكب، ليصلوا إلى 10 مليارات نسمة.

