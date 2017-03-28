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رقم الخبر: 190140 تاريخ النشر: آذار 28, 2017 الوقت: 00:30 الاقسام: دوليات  
أردوغان يتهم ألمانيا مجددا بالفاشية ويلوح بإجراء استفتاء جديد حول الانضمام للاتحاد الأوروبي

أردوغان يتهم ألمانيا مجددا بالفاشية ويلوح بإجراء استفتاء جديد حول الانضمام للاتحاد الأوروبي

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سلسلة جرائم قتل كانت خلية "إن إس يو" النازية قد ارتكبتها في مدينة ميونخ، وقال موجها خطابه لألمانيا: "أنتم لم تحققوا في ملابسات ذلك حتى الآن. أنتم فاشيون، فاشيون".

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سلسلة جرائم قتل كانت خلية "إن إس يو" النازية قد ارتكبتها في مدينة ميونخ، وقال موجها خطابه لألمانيا: "أنتم لم تحققوا في ملابسات ذلك حتى الآن. أنتم فاشيون، فاشيون".
وكان أردوغان انتقد أيضاً تلطيخ مساجد في أوروبا بصلبان معقوفة، وعدم البحث عن المسؤولين عن ذلك.
وأكد أنه ليس هناك مثل هذه الحوادث في كنائس بتركيا، وأشار إلى أنه حتى وإذا حدثت، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عنها.
وتابع أردوغان موجها خطابه لأوروبا: "أنتم تصفون رئيس الجمهورية التركية بأنه ديكتاتور، وعندما نقول لأولئك إنهم فاشيون، يشعر السادة حينئذ بانزعاج".
وتأتي هذه الاتهامات لألمانيا على خلفية إلغاء فعاليات كان مقررا أن يظهر بها ساسة أتراك في ألمانيا من أجل الترويج لتعديل دستوري في تركيا.
كما اعتبر أردوغان أن تركيا قد تجري استفتاء ثان حول ما إذا كانت ستستمر في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال أردوغان فى منتدى بالمدينة الجنوبية في أنطاليا، "إننا نجرى الآن استفتاء يوم الـ16 أبريل / نيسان، وبعد ذلك يمكن أن نختار إجراء استفتاء ثان حول محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وسنلتزم بما سيقوله شعبنا هناك"، وذلك وفقاً لوكالة رويترز.
الجدير بالذكر أن تركيا بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2005، ولكنها تحركت ببطء شديد بسبب الخلافات حول قبرص وحقوق الإنسان وقضايا أخرى، وقد أصبحت العلاقات بين أنقرة وبروكسل متوترة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.‎
 

 
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