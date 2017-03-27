وارتبط جريزمان بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل، بل إن تقارير صحفية أكدت أن الجانبين توصلا لاتفاق حول الصفقة.



لكن جريزمان قال، في تصريحات لقناة "تيلي فوت" الفرنسية عندما سئل عن إمكانية الرحيل، "الجو مشمس في مدريد، وأنا أشعر بأنني في حالة جيدة، لذلك ليس هناك حاجة للتغيير".



وسجل جريزمان هدفا في فوز منتخب بلاده على لوكسمبورج، بثلاثة أهداف مقابل واحد، أمس، السبت، في المباراة التي جمعتهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بروسيا.



ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب لوكسمبورج عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.