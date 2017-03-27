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رقم الخبر: 190138 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 19:55 الاقسام: رياضة  
الصفقة المستحيلة تشغل بال زيدان

الصفقة المستحيلة تشغل بال زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إصرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التعاقد مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد "زيزو" أحد أكبر المعجبين بموهبة هازارد، ويرى أنه سيكون إضافة قوية لريال مدريد، والثلاثي الهجومي (BBC).

ورغم إفصاح هازارد لأحد أصدقائه المقربين بأنه يعيش فترة سعيدة حاليًا في تشيلسي، إلا أن بعض التقارير أفادت أن هازارد بدأ تعلم اللغة الإسبانية، حيث يجهز ريال مدريد عرضًا ضخمًا لضمه.

وتسعى إدارة الملكي لاستغلال رغبة تشيلسي في التعاقد مع ثنائي الفريق خاميس رودريجيز وإيسكو، لإتمام الصفقة لصالحه، بالإضافة لرغبة الميرنجي في التعاقد مع الحارس تيبو كورتوا أيضًا، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

يُذكر أن عقد هازارد مع البلوز ينتهي عام 2020، ويحصل على راتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو.

واستعاد هازارد تألقه هذا الموسم مع تشيلسي، حيث شارك في 31 مباراة في كافة البطولات، ونجح في تسجيل 11 هدفا، وصنع 5 أهداف، حتى الآن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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