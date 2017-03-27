ويعد "زيزو" أحد أكبر المعجبين بموهبة هازارد، ويرى أنه سيكون إضافة قوية لريال مدريد، والثلاثي الهجومي (BBC).



ورغم إفصاح هازارد لأحد أصدقائه المقربين بأنه يعيش فترة سعيدة حاليًا في تشيلسي، إلا أن بعض التقارير أفادت أن هازارد بدأ تعلم اللغة الإسبانية، حيث يجهز ريال مدريد عرضًا ضخمًا لضمه.



وتسعى إدارة الملكي لاستغلال رغبة تشيلسي في التعاقد مع ثنائي الفريق خاميس رودريجيز وإيسكو، لإتمام الصفقة لصالحه، بالإضافة لرغبة الميرنجي في التعاقد مع الحارس تيبو كورتوا أيضًا، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.



يُذكر أن عقد هازارد مع البلوز ينتهي عام 2020، ويحصل على راتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو.



واستعاد هازارد تألقه هذا الموسم مع تشيلسي، حيث شارك في 31 مباراة في كافة البطولات، ونجح في تسجيل 11 هدفا، وصنع 5 أهداف، حتى الآن.