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رقم الخبر: 190137 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 19:48 الاقسام: رياضة  
دييجو كوستا يفجر مفاجأة بشأن وجهته المقبلة

دييجو كوستا يفجر مفاجأة بشأن وجهته المقبلة

فجر دييجو كوستا مهاجم منتخب إسبانيا وفريق تشيلسي الإنجليزي، مفاجأة كبرى بشأن وجهته القادمة، حال الرحيل عن صفوف النادي اللندني.

وفتح كوستا الباب أمام إمكانية انتقاله إلى أحد أندية الدوري الفرنسي، مؤكدًا أن البطولة قد تطورت كثيرًا، وباتت تجذب العديد من النجوم الكبار من مختلف دول العالم.

وفي هذا الصدد، قال مهاجم تشيلسي عبر قناة تيلي فوت "بالطبع، مارسيليا لديه مشروع استثماري جيد للغاية، وباريس سان جيرمان بات ضمن الأندية الكبيرة في أوروبا، وكذلك فريق موناكو يضم تشكيلة قوية من اللاعبين المميزين".

وأضاف نجم البلوز "الدوري الفرنسي تطور كثيرًا، وأنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن صفوف تشيلسي، إلا أن كل شيء وارد في كرة القدم".

واختتم مهاجم أتلتيكو مدريد السابق تصريحاته بقوله "إذا قررت الرحيل عن تشيلسي، فمن الممكن الانتقال إلى فريق فرنسي، ولما لا؟".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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