تم العثور على آثار من الفضة والذهب الخالص في نهر مينجيانغ جنوب الصين، وتعود القطع الثمينة إلى زهانغ زيانزونغ، قائد ثورة الفلاحين في نهاية عصر سلالة مينغ الحاكمة.

وأثبتت عملية العثور على الذهب الروايات القديمة والتي روت أن زهانغ أخفى مقتنياته الثمينة في جذوع الأشجار المفرغة، حيث تم بالفعل العثور على أولى المقتنيات الثمينة داخل جذع شجرة.



واستخدم الناس في العصور القديمة جذوع الأشجار المفرغة لنقل الأغراض الثمينة، حيث لا يحتاج حمل الشجرة الواحدة أكثر من شخصين.



وتم العثور على أكثر من 200 ألف قطعة أثرية منذ بداية البحث في نوفمبر الماضي.