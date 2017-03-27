تعتبر كاتدرائية ليستر موطنا لكثير من الأسرار، بيد أن الآن بات بإمكان الزوار اكتشاف سر جديد في نوافذها الزجاجية الملونة.

فقد جرى تكليف الفنان البريطاني الشهير توم ديني بتصميم نافذتين لكاتدرائية سانت كاترين لإحياء ذكرى الملك ريتشارد الثالث.

ويعد ذلك الملك من أكثر ملوك إنجلترا شهرة وإثارة للجدل، وقد دفنت رفاته في الكاتدرائية عام 2015.

وقبل فترة قصيرة من تثبيت النوافذ، العام الماضي، قرر الفنان إضافة صورة صغيرة لكرة القدم في إشارة إلى فوز ليستر سيتي غير المتوقع بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

صورة الكرة في الجانب الأيمن

وقال ديني "عند رسم الكرة لم يكن ليستر قد فاز بعد باللقب، كان لا يزال أمامه 3 أو 4 مباريات لإنهاء الموسم".

كما ذكر أن زوجته بينيتا ديني هي التي كانت وراء القرار، مضيفا "موظفو الكاتدرائية لم يكتشفوا صورة الكرة إلا بعد تثبيت النوافذ، لكن لحسن الحظ كانوا سعداء".